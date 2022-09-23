Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Львов. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча первого тура УПЛ
Минай - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
"Минай" и "Львов" во время окна сборных не получили возможности для отдыха. Паузу клубы использовали для того, чтобы сыграть перенесенный матч первого тура. Вовремя поединок не состоялся из-за проблем львовян с заявкой.
Но сейчас все хорошо. Команда Дулуба не просто выходит и играет, но и добывает результат. Так, в частности, было в матче с "Зарей" – победа. Достойное выступление команда показала и в противостоянии с "Динамо". Но и у "Миная" настроение отличное: команда впервые в своей истории одержала выездную победу в рамках УПЛ.
Так что обе команды будут пытаться придать себе еще больше позитива. Матч состоится в воскресенье, 25-го сентября на "Минай-Арене". Начало – 13:00.
За ходом матча можно следить в матч-центре UA-Футбол благодаря текстовой онлайн-трансляции >>>
Видеотранслятор матча – компания Setanta Sports.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО