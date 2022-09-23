Минай - Львов. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча первого тура УПЛ

"Минай" и "Львов" во время окна сборных не получили возможности для отдыха. Паузу клубы использовали для того, чтобы сыграть перенесенный матч первого тура. Вовремя поединок не состоялся из-за проблем львовян с заявкой.

Но сейчас все хорошо. Команда Дулуба не просто выходит и играет, но и добывает результат. Так, в частности, было в матче с "Зарей" – победа. Достойное выступление команда показала и в противостоянии с "Динамо". Но и у "Миная" настроение отличное: команда впервые в своей истории одержала выездную победу в рамках УПЛ.

Так что обе команды будут пытаться придать себе еще больше позитива. Матч состоится в воскресенье, 25-го сентября на "Минай-Арене". Начало – 13:00.

За ходом матча можно следить в матч-центре UA-Футбол благодаря текстовой онлайн-трансляции >>>

Видеотранслятор матча – компания Setanta Sports.