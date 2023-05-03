Днепр-1 - Металлист 5:0. А Довбик так и не забил

Времена меняются. Еще буквально недавно битва представителей Днепра и Харькова считалась одной из самых горячих и эмоциональных в украинском футболе, однако ныне - это встреча второй и предпоследней команд первенства. "Днепр-1" и "Металлист" преследуют разные цели, имеют разные ресурсы, а потому и их битву тяжело назвать дерби. Также, что интересно, в составе днепрян находятся сразу шесть арендованных у "Металлиста" футболистов. Казалось, что по неписанным законам УПЛ они не должны были играть сегодня, но нет - все мы понимаем, почему Танковский, Сарапий и Рыбак смогли оказаться в старте, а Подлепенец - в запасе.

Александр Кучер немного освежил состав, дав шанс резервистам показать себя. Как мы писали выше, с первых минут появился Танковский, что дало шанс Бабенко немного передохнуть. В запасе также оказался Сваток, вместо которого в центре обороны вышел Адамюк. Интересное решение, ведь на протяжении всей кампании Владимир играл сугубо справа. Свой очередной шанс получил бразилец Пеглов - тут помогла дисквалификация Бланко. У "Металлиста" состав также получился интересным: впервые за харьковчан сыграл Николашин, 21-летний Шамич получил место на фланге обороны, в то время как опытные Картушов, Демченко и Порох оказались в запасе.

Часто бывает так, что матч легко можно поделить на отрезки, поскольку инициатива любит переходить от одной команды к другой. Сегодня был иной случай. 90 минут на поле все шло по одному сценарию: днепряне давили и атаковали, харьковчане - только защищались. И у последних это получалось не лучшим образом. Уже на второй минут Пихаленок шикарным пасом вывел Довбика на ударную позицию, однако лучший бомбардир чемпионата пробил сильно выше. Вскоре свой шанс имел Гуцуляк, но из выгодного положения он пробил крайне неважно. Врея шло, днепряне давили, но мяч в ворота не шел. Где-то Костик отбил удар издали от Танковского, где-то Довбик пробил точно в кипера харьковчан, запоров отличный пас от Матаррита.

Но к середине тайма хозяев прорвало. Сказать спасибо стоит бразильцу Пеглов. Вначале вингер не испортил отличный пас Когута, пробив точно в ближний. Спустя несколько минут все тот же Пеглов активнее других сыграл на добивании после удара Пихаленка, отправив сферу за линию ворот. После этого Пеглов-бомбардир уступил место Пеглов-ассистенту - классный пас бразильца на Гуцуляка привел к третьему забитому. 2+1 для Пеглов и 3:0 на табло. Что ж, игра была сделана.

В принципе, второй тайм должен был дать ответ всего на один вопрос: забьет ли хотя бы раз Артем Довбик? Учитывая как сегодня харьковчане играли в обороне, у главного бомбардира днепрян был отличный шанс укрепиться в качестве лучшего снайпера первенства и приблизиться к рекорду Мхитаряна. Вот только мяч в ворота не шел, несмотря на то, что партнеры почти всегда искали Артема своими передачами. Но забить у него никак не получалось. В отличии, к примеру, от Подлепенца. Евгений вышел лишь по ходу второго тайма, но ему и одного эпизода хватило, дабы отличиться в воротах команды, за которую он играл в первом круге. Из интересного также можно отметить возвращение на поле Лучкевича, который в последнее время страдал от двух тяжелых травм, а также дебют за харьковчан Кирилла Дигтяра. Кто это, спросите вы? Самый молодой дебютант в истории УПЛ.

Под конец игры Довбик сумел таки попасть в протокол, отдав голевую на Пеглов. Бразилец же оформил четвертое голевое действие, установив окончательный счет. По итогу, "Днепр-1" добыл одну из самых легких побед в сезоне, забив пять голов в ворота "Металлиста". И пока первые продолжают жить мечтами о золотых медалях, харьковчанам остается лишь грустить. С такой игрой в обороне им будет тяжело удержаться в элите.

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3 мая, Ужгород, стадион "Авангард"

СК Днепр-1 - Металлист 5:0

Голы: Жоау Пеглов 33, Жоау Пеглов 40, Алексей Гуцуляк 43, Евгений Подлепенец 76, Жоау Пеглов 90+4

СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок (Евгений Подлепенец 63), Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 63), Жоау Пеглов, Игорь Когут (Валентин Рубчинский 59), Хайнер (Валерий Лучкевич 80), Вячеслав Танковский, Рональд Матаррита (Александр Назаренко 59)

Металлист: Орест Костик, Пати Алондо, Игорь Чайковский (Мишелс Самуэл 35), Александр Николишин (Кирилл Дигтярь 64), Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Геннадий Синчук 78), Максим Прядун (Евгений Рязанцев 46), Владислав Наумец, Максим Багачанский, Дмитрий Шамич (Александр Мизюк 46), Алекс Чидомере

Предупреждения: Максим Прядун 14, Александр Николишин 58