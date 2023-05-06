Директор Днепра-1 рассказал, почему Шахтеру легче играть в УПЛ, чем другим командам

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал ситуацию с переносом матчей "Шахтера" на "Арену Львов":

— Но если видите, сейчас и кроме финансового стимулирования отдельно разгоняется вопрос, кто и где, на каком поле играет. "Шахтер" активно приглашает играть к себе на "Арене Львов", но я считаю, что там может играть любой клуб. И "Днепру-1" там играть будет очень сложно: там отличные условия, идеальный газон, ветер не дует в разные стороны. "Шахтер" играет на "Арене Львов" в идеальных условиях, здесь ничего сказать нельзя, молодцы, что взяли этот стадион.

А вы попробуйте, приезжайте в Петрово, где дует ветер, где неровный газон. А так у "Шахтера" состав позволяет выиграть в идеальных условиях у любого клуба. Но, на мой взгляд, это прямая взятка. Оплачивать проезд, отель, это то же, что дать деньги. Будем называть вещи своими именами.

— Вы мне напомнили историю с "Кривбассом", когда они не хотели ехать в Кривой Рог, объясняя это тем, что такой вояж ломает команде логистику во время выступления в еврокубках.

— Кстати, если вы вспомните тот матч, то там если бы не забил Судаков, идеальный удар в "девятку", что еще неизвестно, как бы тот матч сложился. Да, они выиграли 3:0, потому что "Кривбассу" пришлось атаковать и раскрыться. Но не забей Судаков тот гол, непонятно, что было бы тогда.

"Днепр-1", кстати, проиграл последний матч первого круга "Кривбасса" на выезде. Тоже в очень нелегких условиях через сутки, проведенные в поезде. Холодно, ветер, поле страшно было, поэтому мы на своем примере знаем, что это такое – добраться до Кривого Рога, Александрии, Петрово, - ответил Фридман.