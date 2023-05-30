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СМИ: Рух стимулировал ФК Львов в матче с Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ своя атмосфера

СМИ: Рух стимулировал ФК Львов в матче с Ингульцом

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" стимулировал "Львов" в матче 29-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:2). Об этом заявил журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По моей информации, "Львов" в этом матче стимулировали. Сначала мне сказали, что две команды. Потом по моим источникам я получил только по поводу "Руха" подтверждение, что "Рух" стимулировал в этом матче "Львов", – сказал Спиваковский.

Напомним, что "Рух", который борется за выживание, перед последним туром имеет одинаковое количество очков с "Ингульцом" и "Металлистом 1925".

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
30.05.2023 в 23:12
Сподіваюсь, Рух вилетить
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+1
-1
Prideman (Lviv)
31.05.2023 в 00:06
Сподівайся))), якось переживемо.
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