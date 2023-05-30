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СМИ: Рух стимулировал ФК Львов в матче с Ингульцом
В УПЛ своя атмосфера
Фото: ФК Рух
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"По моей информации, "Львов" в этом матче стимулировали. Сначала мне сказали, что две команды. Потом по моим источникам я получил только по поводу "Руха" подтверждение, что "Рух" стимулировал в этом матче "Львов", – сказал Спиваковский.
Напомним, что "Рух", который борется за выживание, перед последним туром имеет одинаковое количество очков с "Ингульцом" и "Металлистом 1925".
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