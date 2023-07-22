  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сегодня проведет финальный матч на нидерландских сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сегодня проведет финальный матч на нидерландских сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

В соперниках – команда из верхней части таблицы Эредивизи

Шахтер сегодня проведет финальный матч на нидерландских сборах

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Сегодня, 22 июля, "Шахтер" проведет свой последний матч на сборах в Нидерландах. Подопечные ван Леувена встретятся с "Утрехтом".

Эта команда представляет тамошний чемпионат Эредивизи. В прошлом сезоне "Утрехт" занял седьмое место в первенстве, прошел в плей-офф за борьбу за Лигу конференций, но уступил в первом же поединке.

Матч между украинской и нидерландской командами начнется в 15.00 по Киеву.

Этот поединок станет четвертым на нидерландском собрании для "горняков". Пока побед в их активе нет: одно ничья и два поражения.

Первый официальный поединок нового сезона "Шахтер" проведет в субботу, 29 июля. Дончане встретятся с "Металлистом" 1925.

По теме
yellow-arrow
Официально: Евгений Смирный – игрок Александрии
yellow-arrow
Смоляков: Мне очень нравится, что Полесье впервые вышло в УПЛ, и уже стремится выступать в еврокубках
yellow-arrow
Яворский: Не исключаю окончания карьеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде