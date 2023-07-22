Шахтер сегодня проведет финальный матч на нидерландских сборах

Сегодня, 22 июля, "Шахтер" проведет свой последний матч на сборах в Нидерландах. Подопечные ван Леувена встретятся с "Утрехтом".

Эта команда представляет тамошний чемпионат Эредивизи. В прошлом сезоне "Утрехт" занял седьмое место в первенстве, прошел в плей-офф за борьбу за Лигу конференций, но уступил в первом же поединке.

Матч между украинской и нидерландской командами начнется в 15.00 по Киеву.

Этот поединок станет четвертым на нидерландском собрании для "горняков". Пока побед в их активе нет: одно ничья и два поражения.

Первый официальный поединок нового сезона "Шахтер" проведет в субботу, 29 июля. Дончане встретятся с "Металлистом" 1925.