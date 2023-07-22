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Шахтер сегодня проведет финальный матч на нидерландских сборах
В соперниках – команда из верхней части таблицы Эредивизи
Фото: ФК Шахтар
Сегодня, 22 июля, "Шахтер" проведет свой последний матч на сборах в Нидерландах. Подопечные ван Леувена встретятся с "Утрехтом".
Эта команда представляет тамошний чемпионат Эредивизи. В прошлом сезоне "Утрехт" занял седьмое место в первенстве, прошел в плей-офф за борьбу за Лигу конференций, но уступил в первом же поединке.
Матч между украинской и нидерландской командами начнется в 15.00 по Киеву.
Этот поединок станет четвертым на нидерландском собрании для "горняков". Пока побед в их активе нет: одно ничья и два поражения.
Первый официальный поединок нового сезона "Шахтер" проведет в субботу, 29 июля. Дончане встретятся с "Металлистом" 1925.
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