Лавриненко: Внутренний микроклимат в Вересе пошатнулся

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Миная" .

“ - Игрой своей команды я доволен, но не доволен результатом. У нас было достаточно моментов, в которых мы должны были закрывать игру. Эти моменты были и в первом и во втором таймах.

В частности, два выхода "один на один", штанга. Хорошо играл вратарь Бандура. Мы создавали моменты, но реализация нас подвела.

Доволен отношением, настроением своей команды, но не доволен, повторюсь, результатом. Впрочем, его нужно принять и двигаться дальше. Я сказал ребятам, что если будем с таким настроением играть дальше, то каждому сопернику будет тяжело против нас.

- Ничья – закономерный результат, по вашему мнению?

- С нашей точки зрения – не очень. Мы наиграли на победу.

- Удивил ли вас "Минай" в этом матче?

– Нет, особенно ничем не удивил. Мы смотрели многие игры этой команды, многих ребят я знаю, работал с ними, знаю тренерский штаб этой команды. "Минай" – боевая команда, которая сражается за каждый матч. Нам не было легко, но мы были ближе к победе, чем соперник.

– Турнирное положение обычно давит на команды. У "Вереса" это положение не самое лучшее. Как-то дополнительно мотивируете футболистов на игру?

- Что означает "дополнительно мотивирую"? Каждый игрок – профессионал, он должен выходить на поле и играть независимо от того, кто соперник – "Динамо", "Шахтер" или "Минай". Каждый должен выходить и сделать все от себя зависящее на поле. Для этого мы тренируемся, для этого работаем и играем в футбол.

- Уровень игры, который показал "Верес" в двух таймах, наталкивает на мысль о том, что команда не заслуживает текущего места в таблице. Какого штриха не хватает, чтобы быть выше?

– Ищем, чего не хватает. Если бы все было так просто… Есть много компонентов, влияющих на футболистов. Это и турнирное значение, и давление от серии результатов без побед, и внутренний микроклимат, который у нас немного пошатнулся. Но сейчас у ребят горят глаза и я считаю, что это была отправная точка. Что дальше мы будем и в следующих матчах показывать такой футбол и брать очки.

Пока не все потеряно. Чемпионат длинный, каждая команда дает каждой бой. "Днепр-1" вчера проиграл "Кривбассу", "Динамо" теряет очки. Ни одной команде не гарантированы те места, которые они сейчас занимают. Очень высокая плотность в таблице, и мы надеемся, что доберем очки и будем выше в таблице”, - сказал Лавриненко.