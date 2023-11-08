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Ия Андрущак официально возглавила мужскую команду Ворсклы U-19
Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА
Фото з соцмереж
Известная украинская футболистка Ия Андрущак с сегодняшнего дня официально возглавит мужскую команду "Ворскла" U-19.
Экс-игрок женской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом "Бело-зеленых".
Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА. Контракт рассчитан на полтора года.
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