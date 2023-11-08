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Ия Андрущак официально возглавила мужскую команду Ворсклы U-19

Премьер-лига
Обновлено

Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА

Ия Андрущак официально возглавила мужскую команду Ворсклы U-19

Фото з соцмереж

UA-Футбол
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Известная украинская футболистка Ия Андрущак с сегодняшнего дня официально возглавит мужскую команду "Ворскла" U-19.

Экс-игрок женской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом "Бело-зеленых".

Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА. Контракт рассчитан на полтора года.

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Ворскла (Полтава) УПЛ Ворскла U-19 (Полтава) Ворскла
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Источник:
vorskla
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