Сладкая месть за первый тур. Кривбасс - Александрия 2:1

В матче 1-го тура нынешнего сезона "Александрия" обыграла "Кривбасс" со счетом 1:0, а сам матч ознаменовался небольшим скандалом. Юрию Вернидубу не понравилось судейство, и во время матча по этой причине он немного поругался с тренером "горожан" Русланом Ротанем. И так как это произошло не так давно, факт должен был подогревать команды и сегодня.

"Александрия" приехала в Кривой Рог, в качестве аутсайдера - команда находится на грани зоны вылета. Матч прошлого тура против "Оболони" команда не сыграла из-за погоды, удлинив свою паузу без официальных матчей (до этого была пауза на поединки сборных) фактически до трех недель. Были у "горожан" и кадровые проблемы - из-за перебора желтых карточек игру с "Кривбассом" пропускали Логинов и Скорко, вместо которых вышли Кравченео и Копина.

У криворожцев все было более-мене нормально, как с составом, так и с общим настоем. Команда входила во второй круг чемпионата на 2-м месте в таблице, и выходила на матч против "Александрии" в качестве фаворита - как бы это и не воспринималось. Поэтому, подтверждать свой статус и амбиции "Кривбассу" сейчас нужно в каждом матче, в том числе и с условными середняками.

На "Александрию" Вернидуб выставил прогнозируемый и стабильный состав. Единственное изменение с матчем прошлого тура с "Минаем" - вернулся в основу Бескоровайный, который прошлый поединок пропускал из-за дисквалификации.

Начали команды не очень активно. "Кривбасс" работал над тем, чтобы завладеть центром поля, чему гости не очень то и противились – "Александрия" встречала соперника низко и вполне уверенно работала в обороне.

Команды разбегались ближе к середине первого тайма – у хозяев традиционно был активен Дибанго. И не только на фланге. Так Иван вырезал из центра поля конфетку на Кожушко, который вывалился почти один на один, нов борьбе выкрутил выше ворот. Чуть позже был момент и у самого Ивана – Бизмана нашел его в штрафной классным пасом-закидушкой, но Дибанкго также перемудрил, исполняя на технику и мимом ворот.

"Александрия" же в этот отрезок также не отсиживалась, время-от времени напрягая оборону "Кривбасса" с проходов фланга, штрафных и угловых. Первый звоночек для "Кривбасс" - Шостак после углового головой проверил перекладину. Вторая попытка стала для криоврожцев уже набатом – Джевани навесил со штрафного на фланге, и после суматохи и подбора Шулянский метров с 18-ти вколотил в ворота.

Так на перерыв гости ушли, ведя в счете.

После перерыва "Кривбасс" добавил. Добавил в желании (видимо, после накачки Вернидуба в перерыв), добавил в движении. Гостям стало тяжелее, но до поры до времени они справлялись.

Моменты у хозяев возникали, Ермаков трудился, вытягивая фактически все, что летело в створ, и казалось, что гости смогут увезти сегодня очки. Но, не сегодня.

Все-таки "Кривбасс" дожал соперника, забив два похожих гола в концовке матча. Жан По, который очень удачно и активно вышел на замену, на 78-й минуте подкараулил отскок после углового и дал в противоход всем – и защите гостей, и Ермакову.

А еще через пять минут Бизимана все так же после углового и подбора метров с 22-х дал на силу. После рикошета Ермаков почти вытянул мяч, но круглый все равно предательски юркнул под штангу.

2:1. "Александрия" вроде и неплохо смотрелась, но не дотерпела, пропустив два одинаковых гола.

"Кривбасс" вырвал очень эмоциональную победу и на какое-то время возглавил таблицу. По крайне мере на пару часов, пока не закончится матч "Днепра-1" и "Восрклы".

16-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Юрий Иванов (Донецкая область)

"Кривбасс" – ФК "Александрия" 2:1

Голы: По (78), Бизимана (83) - Шулянский (30)

Предупреждения: Смирный - Джевани, Плакса, Ермаков

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (По, 74), Бизимана, Илич (Татарков, 74), Кожушко (Принс, 82), Задерака (Близниченко, 46), Дебелко (Приходько, 64)

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Кулаков (Погорилый, 61), Шулянский (Билошевский, 46, Кулаковский, 88), Плакса (Мартынюк, 73), Джевани (Микитишин, 61), Копина, Шостак, Смирный