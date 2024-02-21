Степаненко: Большая заслуга Де Дзерби в том, что мы сейчас быстро понимаем Пушича

Капитан, полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко сравнил футбол экс-наставника команды Роберто Де Дзерби и нынешнего тренера Марино Пушича.

"Есть определенное сходство. Это футбол, в который сейчас играют хорошие команды, добывающие результат. Скажем так, Роберто принес этот футбол, который для нас был новый.

Когда он ушел, мне было уже 32. Я уже со многими тренерами работал, но он меня многому научил. И потому его большая заслуга в том, что мы сейчас быстро понимаем то, что хочет от нас Марино.

Марино приехал перед игрой с "Барселоной". Мы его увидели вечером, а утром он уже давал установку. И когда он на анализе показывал, что он от нас хочет и как он хочет, чтобы команда играла, все уже понимали, потому что есть сходство. И ты схватываешь, просто уже как-то под тренера подстраиваешься, автоматически понимаешь, что он хочет.

Но представим, если бы не было Роберто, и Марино пришел, стал бы нам это рассказывать – я думаю, что мы не смогли бы это сделать прямо в первой игре. Поэтому да, действительно есть сходство, потому что это сейчас футбол, в который играют прогрессивные команды, и это, скажем так, заслуга Роберто 100 процентов.

Чем отличается? Отличаются методы и подход к тому, чтобы достичь той структуры и игры. У Роберто это были более тактические задачи. Он хотел, чтобы все было до автоматизма, чтобы каждый футболист на каждой позиции знал, что делать в каждом моменте.

У Марино тоже есть эти паттерны, но он больше требует от футболистов также, чтобы они проявляли свою креативность, что-то приносили свое и добывали то, что он хочет, более динамично. В этом большая разница.

В принципе результат давал и футбол Де Дзерби, и футбол Марино. Есть где-то сходство, но если брать подход, как добиться конечного результата – то он разный", – рассказал Степаненко.