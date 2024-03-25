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Кривбасс представил центрального защитника сборной Ганы
Новичок уже присоединился к команде
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" представил центрального защитника сборной Ганы Конаду Ядома.
Ранее криворожский клуб достиг договоренности с ганским "Хартс оф Оук" об аренде 23-летнего игрока до конца текущего сезона с правом выкупа. После длительного процесса получения визы и прохождения всех бюрократических процедур - игрок наконец-то прибыл в Кривой Рог.
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Футболист, который может сыграть также правым защитником, имеет за плечами более 100 матчей (9 голов) в Премьер-лиге Ганы, выступая за местные клубы "ВАФА" и "Хартс оф Оук". Конаду уже провел 7 поединков за национальную сборную своей страны, отметившись одним результативным ударом.
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