Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 17 апреля "Александрия" и "Оболонь" проведут перенесенный матч 15-го тура УПЛ. Игра пройдет на домашней стадионе "горожан" - КСК "Ника".

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Подопечные Руслана Ротаня занимают 12-е место в таблице УПЛ, набрав 24 балла. Команда Валерия Иващенко с 19 очками идет на 14-й строчке.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

17 апреля 2024. Александрия., КСК "Ника"

"Александрия" 18:00 "Оболонь"

Арбитр - Ярослав Козык

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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