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Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Сегодня, 17 апреля "Александрия" и "Оболонь" проведут перенесенный матч 15-го тура УПЛ. Игра пройдет на домашней стадионе "горожан" - КСК "Ника".

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Подопечные Руслана Ротаня занимают 12-е место в таблице УПЛ, набрав 24 балла. Команда Валерия Иващенко с 19 очками идет на 14-й строчке.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур
17 апреля 2024. Александрия., КСК "Ника"
"Александрия" 18:00 "Оболонь"
Арбитр - Ярослав Козык
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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