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Сборная Украины провела финальную тренировку перед Северной Македонией. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Матч уже в субботу

Сборная Украины провела финальную тренировку перед Северной Македонией. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины провела официальную тренировку на поле пражского стадиона "Epet Арена" перед матчем отбора Евро-2024 с Северной Македонией.

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В сессии приняли участие 25 игроков. После периода восстановления вернулся в общую группу Денис Попов. В то же время из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выбыл Сергей Кривцов, который не сможет помочь сине-желтым в ближайших матчах. Сергей покинет расположение сборной после игры с Северной Македонией.

Сегодняшняя тренировка стала своеобразной генеральной репетицией перед завтрашним матчем. Финализируя недельную подготовку в Праге, главный тренер Сергей Ребров и его помощники больше времени посвятили тактике.

Наставник сине-желтых провел заключительные ротации с целью определения основного состава.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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