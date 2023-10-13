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Сборная Украины провела финальную тренировку перед Северной Македонией. ФОТО
Матч уже в субботу
Фото Павла Кубанова - УАФ
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В сессии приняли участие 25 игроков. После периода восстановления вернулся в общую группу Денис Попов. В то же время из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выбыл Сергей Кривцов, который не сможет помочь сине-желтым в ближайших матчах. Сергей покинет расположение сборной после игры с Северной Македонией.
Сегодняшняя тренировка стала своеобразной генеральной репетицией перед завтрашним матчем. Финализируя недельную подготовку в Праге, главный тренер Сергей Ребров и его помощники больше времени посвятили тактике.
Наставник сине-желтых провел заключительные ротации с целью определения основного состава.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.
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Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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