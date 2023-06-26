В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
В Могилевской области
фото - Getty Images
Недалеко от города Осиповичи в Могилевской области Беларуси началось строительство лагеря для наемников ЧВК Вагнер. Об этом сообщает издание Верстка, ссылаясь на источники в лесничестве области. Отмечается, что лагерей будет несколько.
Площадь лагеря составляет 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.
Другой источник, близкий к руководству Могилёвской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.
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Напомним, на выходных ЧВК Вагнер подняла мятеж на России, захватила Ростов-на-Дону и двинулась на Москву. Однако к вечеру субботы мятеж закончился – якобы при посредничестве Александра Лукашенка было достигнуто соглашение, что подразделения ЧВК будут выведены на территорию Беларуси, против наемников не будут открываться уголовные дела.
Некоторые эксперты пришли к выводу, что передислокация ЧВК Вагнер под этим предлогом позволяет угрожать Украине с севера. В свою очередь командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что если «враг попытается пересечь государственную границу (с территории Беларуси – прим.), для них это будет ничто иное, как самоубийство».
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