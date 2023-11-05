Нардеп Гончаренко: Зеленский дал поручение готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года. Это вроде бы конституционный срок - последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте планирует провести выборы", - сообщил Гончаренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Также народный депутат добавил, что западные партнеры не требуют проведения выборов президента Украины во время войны: