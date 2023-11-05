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Нардеп Гончаренко: Зеленский дал поручение готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года

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Официального подтверждения от президента не было

Нардеп Гончаренко: Зеленский дал поручение готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года

Фото: Офіс президента України

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года. Это вроде бы конституционный срок - последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте планирует провести выборы", - сообщил Гончаренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Также народный депутат добавил, что западные партнеры не требуют проведения выборов президента Украины во время войны:

"Хочу сразу заверить, что западные партнеры никаких выборов от нас не требуют. Нет никаких публичных или не публичных требований. Это никак не связано с нашими партнерами. Это исключительно политические задачи, которые перед собой ставит Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские прямо запрещены Конституцией Украины", - дополнил Гончаренко.

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выборы Президента Украины Владимир Зеленский
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Источник:
espreso.tv
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