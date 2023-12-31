Головко: Пусть будет 5 женщин и 5 парней в одной команде. Оно к этому идет. Это такая эволюция

Главный тренер “Диназа” Александр Головко прокомментировал слова наставника “Оболони” Валерия Иващенко, что женщины-арбитрине не успевают за скоростями мужского футбола.

“Если человек на футбольном поле, то это не мужчина и женщина. Это арбитр. Если она принимает решение, то оно не зависит от того, какого ты пола. Но если кто дарит арбитрине цветы, то почему парням не выносят виски? Если мужчина будет судить матч женских команд, вынесите ему виски или водки.

Хотя от природы мы никуда не денемся. Но не хочу влезать в физиологию. Когда-то эту мысль развил – и мне прилетело. У меня спросили – я ответил. Сейчас я понимаю, что не на все вопросы нужно отвечать. Есть сегодняшний контекст, где равны права в любой деятельности.

Но другой вопрос в том, что тогда мы должны выйти на то, чтобы женщины играли вместе с мужчинами. А почему нет? Тогда пусть будет пять женщин и пять парней в одной команде. Никто эти вопросы не поднимает. Думаю, что через некоторое время так, может быть, и будет. Оно к этому идет. Это такая эволюция”, – сказал Головко.