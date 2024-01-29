Сборная Украины по прыжкам в воду объявила состав на ЧМ-2024
Всего 11 спортсменов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 2 февраля начнется ЧМ-2024 по водным видам спорта. Соревнования пройдут в Катаре и завершатся 18-го числа.
От Украины поедет 11 спортсменов, которые будут соревноваться за путевки на Олимпиаду-2024.
Состав сборной Украины по прыжкам в воду
Женщины: Ксения Байло, София Лискун, Анна Письменская, Виктория Кесарь, Карина Глыжина
Мужчины: Алексей Середа, Кирилл Азаров, Кирилл Болюх, Олег Колодий, Даниил Коновалов, Евгений Науменко
Напомним, что Украина получила две олимпийские лицензии в Париж-2024 на соревнования по прыжкам в воду. На Игры во Франции квалифицировались Середа и Болюх, которые будут соревноваться в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина, а Алексей на этой высоте будет претендовать еще и на личную медаль.
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