Попов: Исландия - одна из таких сборных, которая дает верховую борьбу

Защитник сборной Украины Денис Попов рассказал об одной из последних тренировок команды и подготовке к матчу с Исландией.

Хорошо подвигались. Была, можно сказать, футбольная погода - мяч хорошо ходил. Всегда разнообразные упражнения. Все с мячом, в принципе. Мы не играли, поэтому нам нужно больше нагрузки дать. Немножко бегаем, чтобы привести себя в тонус.

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Уже разбирали игру исландцев. Будем еще разбирать, сказал тренер. Исландия - одна из таких сборных, которая дает верховую борьбу. Должны быть готовыми к этому и физически, и ментально...

Финал плей-офф квалификации Евро-2024 между Украиной и Исландией состоится во вторник, 26-го марта. Начало игры в 21:45.