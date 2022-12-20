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Кузнецов: В нашей квалификационной группе Евро-2024 фаворита нет

Юношеские сборные Украины
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Сборная U-18 сыграет с командами Словакии, Косово и Мальты

Кузнецов: В нашей квалификационной группе Евро-2024 фаворита нет

Фото: пресс-служба УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2024 (U-19).

Напомним, сине-желтые сыграют в одной группе с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

"Что касается прошлых выступлений, то подготовка к элит-раунду Евро-2022 (U-17), учитывая ситуацию в стране, получилась смятой. На сбор пришлось вызвать не всех сильнейших футболистов. Конечно, мы остались недовольны третьим местом в группе. Но я уверен, что если бы все прошло по плану, то результат был бы другим.

Впрочем, важно, что жизнь продолжается, поэтому мы будем готовиться со всей ответственностью уже к квалификационным матчам Евро-2024 (U-19). По поводу жеребьевки могу сказать, что группа у нас равная. И пусть сборные Словакии, Косово и Мальты не принадлежат к европейским грандам, уверен, что в каждом поединке будет непросто. Считаю, что в нашем квартете фаворита нет.

Что касается планов подготовки, то я пока ничего конкретного сказать не могу. Да, в марте мы планируем принять участие в серьезном международном турнире в Португалии, но пока неизвестно, состоится ли он вообще. В теории хотелось бы провести недельный селекционный сбор, чтобы посмотреть кандидатов и сыграть пару контрольных матчей. Но, опять же, как все будет, я думаю, станет известно уже в следующем году", - цитирует Кузнецова пресс-служба УАФ.

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В статье: Украина U-18 Олег Кузнецов Украина U-19
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Источник:
УАФ

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