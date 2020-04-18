Капитан сборной U-21 Чеберко: Мы не оставляем надежды получить путевку на Евро

Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко поделился мыслями во время карантина.

— Евгений, как дела на карантине?

— В принципе, как и у всех. Соскучился по футболу. Особенно ведь не потренируешься в настоящее время. Слава Богу, не болеем, соблюдаем правила карантина, сидим дома.

— Сейчас все футболисты как никогда много бегают. Километраж уже намотал?

— Не считал, но, думаю, показатель приличный. Каждый день бегаю минут 40-45.

— С мячом удается хоть немного пообщаться?

— Да. Моя девушка выступает в роли личного тренера (улыбается). Набрасывает мне мяч, и я немного оттачиваю технику.

— Как получаете задание от наставников?

— Последний раз программу тренировок мы получили перед усилением карантина, когда выход на улицу стал нежелательным. Но при этом по видеосвязи мы проводим с главным тренером домашние занятия, во время которых Виктор Анатольевич Скрипник вносит в процесс необходимые коррективы.

— В чемпионате страны не доиграли еще девять туров...

— Я очень надеюсь на полноценное завершение сезона. Хочется, чтобы все решилось в честной борьбе, по спортивному принципу.

— В отборе к Евро Украинская молодежка пока не может похвастаться результатами. Когда соревнования возобновятся, будет шанс все исправить?

— Уверен, что команда будет делать все от нее зависящее, чтобы результаты только улучшались. Мы не оставляем надежды получить путевку на Евро. По ходу отборочного турнира у сборной Украины провальной была как бы игра против румын, а в других поединках от нас часто отворачивалась Фортуна. В общем есть что наверстывать.