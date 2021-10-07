Франция U-21 - Украина U-21: Анонс и прогноз матча 08.10.2021

Молодежная сборная Украины продолжает свой путь в отборочной группе к ЕВРО-2023. После двух побед на старте турнира над Арменией и Сербий команда Ротаня отправляется на выезд в Брест (французский Брест), где в пятницу, 8 октября, проведет матч с потенциальными фаворитами группы.

Квалификация к Чемпионату Европы U-21, третий тур

8 октября, 19:30. Стад Франсис Ле Бле, Брест

Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)

Телевизионная трансляция в Украине не запланирована.

Во Франции игру будет транслировать канал Canal + Sport.

Австралия: beIN Sports Connect

Канада: beIN SPORTS XTRA

Швейцария: Canal + Sport

США: beIN SPORTS XTRA

Украина

Украинская молодежка начала свой путь отбора с двух побед – двух, скажем прямо, неожиданных побед. В первом туре на выезде были обыграны сербы (1:0), а через четыре дня в Ковалевке украинцы одолели Армению (2:1).

Можно сказать, что такой старт стал довольно неожиданным, тем более что проблемы в обеих матчах у нашей команды возникали, однако более высокое индивидуально мастерство украинцев позволяет пока что находиться на первом месте в группе.

Вдвойне неожиданным такой показатель является после проваленного прошлого отбора, острой критики Ротаня как от журналистов, так и от болельщиков, которую Руслан Петрович, прямо скажем, заслужил.

Однако в нынешней кампании коуч, видимо, бросил эксперименты, и судя по всему, стал наигрывать основу. В матче с Арменией после сербов в стартовом составе произошла лишь одна замена – вместо Михайленко вышел Мудрик, да и то потому, что в первом поединке Михаил не сыграл по вынужденным причинам.

Поэтому ожидать в матче с французами каких-то решительных кадровых изменений не стоит – состав уже более-менее наигран, и пока дает результат – перетряхивать его нет особого смысла. Разве что пару точечных изменений тактического плана, если мы собираемся плясать от печки, то есть играть в оборонительную игру с явным фаворитом.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник.

Руслан Ротань, главный тренер сборной Украины, прямая речь:

Я уже сказал своим подопечным, что по потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже. Поэтому это надо менять и сильнее верить в свои силы. Понятно, что соперник у нас сильный. Но мы должны отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить французов думать, как действовать против Украины.

Михаил Мудрик, атакующий хавбек сборной Украины, прямая речь:

"Мы не боимся сборную Франции. Возможно, очень много их игроков играют в топовых командах, таких как "Реал", и другие ведущие клубы, но это такие же футболисты, как и мы"

Франция

Сборная Франции является потенциальным фаворитом группы, однако стартовали французы с одной осечкой. После домашней разгромной победы над Северной Македоний (3:0) команда Силвена Риполля внезапно скатала выездную ничью с Фарерскими островами (1:1).

Ничья с островитянами не должна вводить в заблуждение, так как французы пропустили после дурацкого привоза своего вратаря и под проливным дождем так и не смогли вырвать победу

Поэтому расслабляться и рассчитывать на слабость Франции не стоит. Осечка с Фарерами была случайной, да и сам коуч Ле блё излучает оптимизм и говорит, что очный матч с Украиной в данном календаре является прекрасной возможностью подвинуть Украину с первого места и доказать случайность результата с Фарерскими островами.

То есть французы уверены в своих силах, и более того, намерены отыграться именно на Украине, которая волей календаря будет следующем соперником после неудачи с Фарерами.

Силвен Рипполь, главный тренер сборной Франции, прямая речь:

Мы потеряли очки в матче с Фарерами – досадная случайная осечка, которую мы должны исправить. Украина претендует на первое место в нашей группе, и это идеальный момент, чтобы вернуться на правильный путь и возглавить группу. Я бы сказал, что это поворотный момент во всем отборочном цикле.

Прогноз на матч Франция - Украина U-21 от UA-Football

Турниры и матчи юношеских и молодежных команд – это довольно своеобразное действо, в котором может случиться все что угодно, и прогнозы на которые давать очень тяжело. Понятие условных фаворитов у молодежи часто остается только на бумаге, а игры иногда идут по какому-то совершенно непредсказуемому сценарию.

Но здесь, кажется, что все-таки сюрпризов не будет. Несмотря на сверхудачный старт Ротаня, пока что Украина перед матчем не может выступать хотя бы как равный соперник Франции. При всем желании и болельщицких симпатиях, рука не повернется поставить на X2 для Украины.

Конечно, в таких матчах случиться может все что угодно, но все-таки прогноз – победа хозяев с минимальным перевесом (1:0, 2:1), Франция забьет.