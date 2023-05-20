Игроки и тренеры молодежной сборной Украины передали украинским воинам внедорожник - ФОТО
Авто будет помогать выполнять задачи под Бахмутом
uaf.ua
Футболисты и тренерский штаб
Совместными усилиями команда приобрела автомобиль для 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, и сегодня передали ее волонтеру из Днепра Кириллу Кирееву.
Авто будет помогать нашим воинам в решении тактических и оперативных задач под Бахмутом.
Также Олег Протасов вручил волонтеру мяч с автографами игроков "молодежки", который будет разыгран на аукционе, а за вырученные средства будут приобретены необходимые вещи и вкусности для наших бойцов.
"В сборе средств участвовала вся команда. ВСУ защищают Украину, благодаря им мы можем жить в родной стране и играть в футбол", — рассказал Владимир Бражко, добавив, что это не последняя инициатива от футболистов и тренеров сборной.
Отметим, что ранее представители молодежной сборной уже передавали украинским военнослужащим рации, 3D-принтеры, еще один автомобиль и другое снаряжение, необходимое на фронте.
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