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Молодежное Евро. Сикан в начале второго тайма удвоил преимущество

Молодежная сборная Украины
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Сборная Украины ведет со счетом 2:0

Молодежное Евро. Сикан в начале второго тайма удвоил преимущество

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины играет свой первый матч группового раунда Евро-2023 против Хорватии.

Игра с самого начала казалось довольно аккуратной, команды не хотели рисковать, но Кащук на технике смог открыть счет.

Второй тайм начался активно для нас – после навеса с фланга Сикан выиграл воздух и головой забил второй гол!

2:0 к 48-й минуте в пользу Украины!

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В статье: Украина U-21 Эдуард Сарапий Хорватия U-21
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