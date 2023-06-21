Молодежное Евро. Сикан в начале второго тайма удвоил преимущество
Сборная Украины ведет со счетом 2:0
Фото прес-служби УАФ
Молодежная сборная Украины играет свой первый матч группового раунда Евро-2023 против Хорватии.
Игра с самого начала казалось довольно аккуратной, команды не хотели рисковать, но Кащук на технике
Второй тайм начался активно для нас – после навеса с фланга Сикан выиграл воздух и головой забил второй гол!
2:0 к 48-й минуте в пользу Украины!
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