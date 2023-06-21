Молодежное Евро. Сикан в начале второго тайма удвоил преимущество

Молодежная сборная Украины играет свой первый матч группового раунда Евро-2023 против Хорватии.

Игра с самого начала казалось довольно аккуратной, команды не хотели рисковать, но Кащук на технике смог открыть счет .

Второй тайм начался активно для нас – после навеса с фланга Сикан выиграл воздух и головой забил второй гол!

2:0 к 48-й минуте в пользу Украины!