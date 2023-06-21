Молодежное Евро. Кащук на технике открыл счет в матче с Хорватией

Молодежная сборная Украины играет свой первый матч группового раунда Евро-2023 против Хорватии.

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Игра с самого начала казалось довольно аккуратной, команды не хотели рисковать.

Впрочем, на 19-й минуте наша сборная смогла забить – после индивидуального прохода Кащука счет был открыт. Алексей закрыл мяч от защитника, проскочил еще двух соперников, вошел в штрафную и легко катнул в дальний. 1:0 для нас.