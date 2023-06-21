Молодежное Евро. Кащук на технике открыл счет в матче с Хорватией
1:0 для Украины
Молодежная сборная Украины играет свой
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра с самого начала казалось довольно аккуратной, команды не хотели рисковать.
Впрочем, на 19-й минуте наша сборная смогла забить – после индивидуального прохода Кащука счет был открыт. Алексей закрыл мяч от защитника, проскочил еще двух соперников, вошел в штрафную и легко катнул в дальний. 1:0 для нас.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, с кем Ворскла сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Ротаню приготовиться: против Украины U-21 сыграет лучший хорват своего поколения
- Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
21.06.2023 в 19:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн