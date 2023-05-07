Кулач забил третий гол за Зиру и помог разгромить соперника - ВИДЕО
Начал победу команды
Фото: ФК Зіра
Украинский нападающий Владислав Кулач отличился голом за "Зиру" в матче 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Шамахи".
Форвард открыл счет в поединке на 35-й минуте. Во втором тайме "Зира" забила еще два гола и в итоге разгромила соперника 3:0. Третий гол команды забил бывший игрок "Миная" Рустам Ахмедзаде.
Кулач провел на поле 76 минут, после чего был заменен. Также в матче принял участие другой украинец – Эльдар Кулиев. Он сыграл все 90 минут.
Для Кулача этот гол стал третьим за “Зиру” с момента его перехода. В общей сложности он провел семь матчей.
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