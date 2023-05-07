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Кулач забил третий гол за Зиру и помог разгромить соперника - ВИДЕО

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Кулач забил третий гол за Зиру и помог разгромить соперника - ВИДЕО

Фото: ФК Зіра

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Украинский нападающий Владислав Кулач отличился голом за "Зиру" в матче 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Шамахи".

Форвард открыл счет в поединке на 35-й минуте. Во втором тайме "Зира" забила еще два гола и в итоге разгромила соперника 3:0. Третий гол команды забил бывший игрок "Миная" Рустам Ахмедзаде.

Кулач провел на поле 76 минут, после чего был заменен. Также в матче принял участие другой украинец – Эльдар Кулиев. Он сыграл все 90 минут.

Для Кулача этот гол стал третьим за “Зиру” с момента его перехода. В общей сложности он провел семь матчей.

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В статье: Владислав Кулач Эльдар Кулиев ФК Зира
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