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Зозуля: Сегунда на две головы выше чемпионата Украины

Наши за границей
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Игрок сравнил два чемпионата

Зозуля: Сегунда на две головы выше чемпионата Украины

Скриншот: YouTube-канал Sport Arena

Новина українською

Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля рассказал об уровне третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по сравнению с УПЛ.

"Кто не разбирается в футболе, тот напишет в комментариях: "Да, Зозуля, он там играет в низших лигах. Я играл в Сегунди четыре года, для меня она на две головы выше чемпионата Украины. Сейчас эта вторая лига Испании – это уровень УПЛ. Я не беру "Шахтер" или наши известные команды, чтобы не оскорблять...

Я говорю об уровне чемпионата, а не две-три команды, поэтому мне кажется, что вторая Испания – это как наша высшая лига. У нас в команде сейчас психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажерный зал, у нас все есть", – сказал Зозуля.

Как известно, в сезоне 2022/23 клуб украинца занял 14 место в Терсере, оторвавшись от зоны вылета на два очка.

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В статье: Роман Зозуля Сегунда УПЛ
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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grasshopper1 (Харьков)
17.06.2023 в 10:41
Очень зависит от временных рамок. Если говорить о времени, когда Зозуля ещё играл в чемпионате Украины, то это не правда. Когда был Металл, Днепр, Шахтер, Динамо. Условный Черноморец, Ворскла или Карпаты могли дать бой любому и имели далеко неслабые составы и приличного качества легионеров. А в Металлурге чалился ЯЯ Туре. Если сравнивать с нынешнем временем, то к сожалению да, он прав.
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Хиденг (Днепр)
17.06.2023 в 10:40
"У нас в команде сейчас психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажерный зал, у нас все есть" Прям как в Ингульце, только в Ингульце круче - там Президент клуба и психолог, и диетолог, он ещё и еду сам выращивает.
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Прocтo Тoлик (Одесса)
17.06.2023 в 10:01
Чистый поц. Его надо сдать в поликлинику, для опытов. Или лучше сразу приступить к лечению электричеством.
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Барселиниуc (землянин)
17.06.2023 в 10:33
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