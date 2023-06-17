Зозуля: Сегунда на две головы выше чемпионата Украины

Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля рассказал об уровне третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по сравнению с УПЛ.

"Кто не разбирается в футболе, тот напишет в комментариях: "Да, Зозуля, он там играет в низших лигах. Я играл в Сегунди четыре года, для меня она на две головы выше чемпионата Украины. Сейчас эта вторая лига Испании – это уровень УПЛ. Я не беру "Шахтер" или наши известные команды, чтобы не оскорблять...

Я говорю об уровне чемпионата, а не две-три команды, поэтому мне кажется, что вторая Испания – это как наша высшая лига. У нас в команде сейчас психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажерный зал, у нас все есть", – сказал Зозуля.