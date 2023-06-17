Зозуля: Сегунда на две головы выше чемпионата Украины
Игрок сравнил два чемпионата
Скриншот: YouTube-канал Sport Arena
Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля рассказал об уровне третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по сравнению с УПЛ.
"Кто не разбирается в футболе, тот напишет в комментариях: "Да, Зозуля, он там играет в низших лигах. Я играл в Сегунди четыре года, для меня она на две головы выше чемпионата Украины. Сейчас эта вторая лига Испании – это уровень УПЛ. Я не беру "Шахтер" или наши известные команды, чтобы не оскорблять...
Я говорю об уровне чемпионата, а не две-три команды, поэтому мне кажется, что вторая Испания – это как наша высшая лига. У нас в команде сейчас психолог, диетолог, мы завтракаем и обедаем на базе. У нас есть свой автобус, тренажерный зал, у нас все есть", – сказал Зозуля.
Как известно, в сезоне 2022/23 клуб украинца занял 14 место в Терсере, оторвавшись от зоны вылета на два очка.
Популярное сейчас
- Триумф Петракова. Уэльс - Армения 2:4. Видео голов и обзор матча
- Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне
- Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Новости по теме
- 09:37 Украинские "Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля
- 06:00 Украинские Старт УПЛ, третий новичок Динамо, полноценный переход Шведа. Главные новости за 23 июля
- 19:00 Украинские Зозуля: Сейчас Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата