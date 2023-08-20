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Мудрик снова начинает на скамейке запасных

Наши за границей
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(1 голосов)

Маурисио Почеттино отдает предпочтение другим игрокам

Мудрик снова начинает на скамейке запасных

Фото: Getty Images

Новина українською

Михаил Мудрик в очередной раз начинает матч со скамейки запасных при каденции нового тренера "Челси" Маурисио Почеттино. В первом туре украинский вингер также не вышел в старте. Коуч выпустил Михаила на последние 9 мин матча.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 15 матчах за "пенсионеров", в 8 из которых он вышел на замену. К сожалению, в официальных матчах 22-летний уроженец Краснограда голами не отмечался, но имеет в активе два ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
20.08.2023 в 18:16
Если игроку нет доверия от тренера, игрок никогда не заиграет. Пока карьера Мудрика мне напоминает карьеру Коноплянки, большой талант, но не хватает чего-то, и доверие тренера, и игра на оборону слабая, и в атакующих действиях мало что получалось.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2023 в 18:03
Горе то яке...
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0
-1
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 18:19
уймись .....
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