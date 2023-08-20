Мудрик снова начинает на скамейке запасных

Михаил Мудрик в очередной раз начинает матч со скамейки запасных при каденции нового тренера "Челси" Маурисио Почеттино. В первом туре украинский вингер также не вышел в старте. Коуч выпустил Михаила на последние 9 мин матча.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 15 матчах за "пенсионеров", в 8 из которых он вышел на замену. К сожалению, в официальных матчах 22-летний уроженец Краснограда голами не отмечался, но имеет в активе два ассиста.