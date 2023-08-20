Мудрик снова начинает на скамейке запасных
Маурисио Почеттино отдает предпочтение другим игрокам
Фото: Getty Images
Михаил Мудрик в очередной раз начинает матч со скамейки запасных при каденции нового тренера "Челси" Маурисио Почеттино. В первом туре украинский вингер также не вышел в старте. Коуч выпустил Михаила на последние 9 мин матча.
В прошлом сезоне игрок принял участие в 15 матчах за "пенсионеров", в 8 из которых он вышел на замену. К сожалению, в официальных матчах 22-летний уроженец Краснограда голами не отмечался, но имеет в активе два ассиста.
Come on Chelsea! ????@ParimatchUK | #WhuChe pic.twitter.com/uKTJBx2gM3— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
- Черноморец: куда исчез Бадибанга?
- Лунин не смог удержать ворота сухими. Реал пропускает уже на 3 минуте. ВИДЕО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 16:46 Прогнозы на футбол Первое серьезное дерби Лондона. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023
- 20:08 Украинские Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal
- 19:13 Украинские Рябоконь: В Десне Мудрик не интересовался деньгами или еще чем-либо, был полностью сосредоточен на футболе
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
20.08.2023 в 18:16
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2023 в 18:03
Ответить
0
-1
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 18:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн