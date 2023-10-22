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Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты по версиям Sofascore и WhoScored

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Хороший матч в активе украинца

Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в матче против Аталанты по версиям Sofascore и WhoScored

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 9-го тура Серии А "Аталанта" победила в родных стенах "Дженоа" (2:0).

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский провел на поле 83 минуты. За матч против бывшей команды Руслан получил оценки 7,7 от Sofascore и 7,4 от WhoScored соответственно. Это третья лучшая оценка среди одноклубников украинца по версиям обоих порталов.

За 83 минуты на поле футболист наиграл на 0,1 xG (показатель ожидаемых голов) и 0,07 xA (показатель ожидаемых ассистов), сделал 53 касания мяча, отдал 30 точных передач из 35 (86%), в том числе 1 ключевую, нанес 4 удара по воротам (1 в створ, 2 неточных и 1 заблокированный), провел 3 удачные обводки из 3, выиграл 1 верховую дуэль из 2, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар и провел 4 отбора мяча.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Sofascore и WhoScored

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