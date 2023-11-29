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Демченко: Думаю, сама Барселона не ожидала, что Шахтер ее обыграет

Наши за границей
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Тренер рассказал, как в Грузии следят за украинским футболом

Демченко: Думаю, сама Барселона не ожидала, что Шахтер ее обыграет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/

Новина українською

Украинский главный тренер "Динамо" Батуми Андрей Демченко рассказал, насколько сильно в Грузии следят за украинскими командами.

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‒ За Первой лигой, где играет ваш родной запорожский "Металлург", следите?

– Да, слежу и за Первой, у меня много друзей в Украине осталось. На уровне результатов слежу и за "Металлургом", и за "Металлургом-2". Эти команды мне близки к сердцу. Первый "Металлург", к сожалению, не попал в первую восьмерку в Первой лиге. Проиграли "Диназу" крайний матч 0:1. Прошлый сезон у них был удачным.

‒ В Грузии же следят, как Азаров и Гочолеишвили играют в "Шахтере"?

‒ Конечно, я даже сам иногда показываю игру "Шахтера" с "Барселоной", некоторые моменты с участием грузинских футболистов. Мы следим, и ребятам приятно, что грузины принимают участие в Лиге чемпионов и победе над "Барселоной". В Грузии очень следят за своими футболистами, стоит посмотреть, сколько зрителей приходят на сборную. Думаю, вся Грузия следит за теми, кто играет на самом высоком уровне в иностранных клубах. Страна маленькая, футболистов знают на лицо.

– Вас уже, наверное, тоже знают в лицо?

‒ Разумеется, уже третий год в Грузии. Люди узнают, подходят, желают удачи, сигналят. Батуми очень смотрит за футболом. Все болеют.

‒ В Грузии никто не ожидал, наверное, что "Шахтер" обыгрывает "Барселону"?

– Конечно. Думаю, сама "Барселона" не ожидала, что "Шахтер" обыграет "Барселону" (смеется).

‒ Вклад Азарова и Гочолеишвили в игру "Шахтера" существенный?

‒ Играет прежде всего команда. И у "Барселоны" выиграла команда. Гочолеишвили внес свой вклад. И Степаненко перепахал там середину поля в подкатах. Каждое можно отметить. 50-60% успеха зависит от тех, кто "таскает рояль".

‒ Ожидали ли, что Азаров так быстро впишется в игру "Шахтера"?

– Он технический футболист. Парень, понимающий футбол. Нет качеств, знаете, гладиатора. Но умный. Быстро работает с мячом, быстро принимает решение. Быстрый, ловкий, нестандартный. Прижился бы в любой команде, проповедующей технический футбол с контролем мяча.

‒ Гочолеишвили мощнее. Хорошо ли это, когда на флангах разноплановые игроки?

‒ Конечно, иногда разные тактики бывают под разных соперников. Кто-то успешен при позиционных атаках, кто-то при контратаках. Гочолеишвили очень полезен на контратаках, он хорошо бежит, закрывает бровку, много работает, практически два сердца у человека. Азаров – технический, ловкий в позиционной атаке.

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Источник:
sport-express.ua
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