Демченко: Цитаишвили талантливый парень. Вскоре он пополнит команду из Европы

Главный тренер "Динамо" Батуми Андрей Демченко поделился мыслями относительно игры полузащитника команды Георгия Цитаишвили.

- Георгий Цитаишвили воспитывался в украинском футболе. Вам было легко взаимодействовать в "Батуми"?

- Да, он понимает наши требования. Он работал в "Динамо" (Киев), знает, какие акценты ставятся в Украине. Это придает ему дополнительный бонус. Сам он парень талантливый. Его надо было перезагрузить, и все получилось неплохо у нас. Начал работать, начал забивать, голевые передачи отдавать. Очень мощно начал работать. Вскоре он пополнит команду какую-то из Европы, думаю. Динамика хорошая идет.

- Здесь ему Лига чемпионов может помочь?

- Конечно, все хотят в ней сыграть. Это мечта любого футболиста.

- Но вы бы хотели Цитаишвили оставить в команде?

- Ну да, конечно. Зависит все от договора. Мы - это ступенька для каждого футболиста. Я и в "Диле" говорил - "Я не хочу, чтобы вы играли только здесь, я хочу, чтобы вы играли на европейских чемпионатах и еврокубках". Европа - это уровень.

У Георгия контракт с "Динамо" (Батуми), он наш игрок, продолжаем работать и развивать друг друга, - сказал Демченко.

В текущем сезоне Цитаишвили сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его арендное соглашение с грузинским клубом рассчитано до июня 2024 года, а контракт с киевским "Динамо" истекает летом 2025 года.