Жена Трубина: Мы снимаем дом у семьи Яремчуков
Возлюбленная голкипера рассказала о быте в Португалии
Фото: Instagram
Марина Трубина, жена голкипера "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина рассказала, как они закрыли вопрос с жильем в Лиссабоне.
– Вы уже обосновались в Португалии? Расскажи, как долго искали дом. Я так понимаю, "Бенфика" помогает вам арендовать этот дом?
– Вообще клуб очень помогает, но в этом доме раньше жил футболист Яремчук.
– Роман Яремчук?
– Да, это дом Кристины и Романа, мы снимаем у них дом и проживаем здесь. Это очень легко, потому что не требуется никаких контрактов.
– Вы дружите с семьей Яремчуков?
– Когда уже приехали сюда – да, немного начали. Потому что много вопросов по быту и нужно все выяснять у Кристины.
– Что они вам советовали по Португалии в целом?
– Такого вообще ничего не было. Мы просто общаемся по поводу дома. С советами нам помогает наш сосед. Он живет рядом и он жил в Харькове долгое время.
– Португалец?
– Да. Он знает наш язык и с нами общается. Он очень многое знает и помогает. С Кристиной и Романом мы решаем только бытовые проблемы, когда что-то бывает.
– Если не секрет, сколько стоит аренда такого дома в месяц?
– Все финансовые вопросы решает Анатолий, я даже не спрашивала. Я решаю бытовые проблемы, на нем финансы – мы все так распределили, – сказала Трубина.
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