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Жена Трубина: Мы снимаем дом у семьи Яремчуков

Наши за границей

Возлюбленная голкипера рассказала о быте в Португалии

Жена Трубина: Мы снимаем дом у семьи Яремчуков

Фото: Instagram

Новина українською

Марина Трубина, жена голкипера "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина рассказала, как они закрыли вопрос с жильем в Лиссабоне.

– Вы уже обосновались в Португалии? Расскажи, как долго искали дом. Я так понимаю, "Бенфика" помогает вам арендовать этот дом?

– Вообще клуб очень помогает, но в этом доме раньше жил футболист Яремчук.

– Роман Яремчук?

– Да, это дом Кристины и Романа, мы снимаем у них дом и проживаем здесь. Это очень легко, потому что не требуется никаких контрактов.

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– Вы дружите с семьей Яремчуков?

– Когда уже приехали сюда – да, немного начали. Потому что много вопросов по быту и нужно все выяснять у Кристины.

– Что они вам советовали по Португалии в целом?

– Такого вообще ничего не было. Мы просто общаемся по поводу дома. С советами нам помогает наш сосед. Он живет рядом и он жил в Харькове долгое время.

– Португалец?

– Да. Он знает наш язык и с нами общается. Он очень многое знает и помогает. С Кристиной и Романом мы решаем только бытовые проблемы, когда что-то бывает.

– Если не секрет, сколько стоит аренда такого дома в месяц?

– Все финансовые вопросы решает Анатолий, я даже не спрашивала. Я решаю бытовые проблемы, на нем финансы – мы все так распределили, – сказала Трубина.

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Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Анатолий Трубин
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Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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mafan (Рівне)
27.12.2023 в 15:19
От про це і розповідай, а не про амурні справи Мудрика
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Комментарии 1
avatar
mafan (Рівне)
27.12.2023 в 15:19
От про це і розповідай, а не про амурні справи Мудрика
Ответить
0
0

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