"Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
Это не нравится многим болельщикам в Украине
фото из соцсетей
Жена вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина Марина высказалась относительно общения украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика с россиянкой Виолеттой Грачевой.
– Ты знаешь о скандале вокруг имени Михаила Мудрика, о его возможной девушке, что она, якобы, из России?
– Я слышала, да.
– Что-нибудь знаешь об этом? Это правда, как ты думаешь?
– Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я считаю, что это жизнь человека. Если он его выбрал – это его путь. И копаться в этом грязном белье я точно не буду. Если ему нормально, если он так хочет – то пожалуйста. Но что-то говорить, придумывать я даже не хочу, – сказала Трубина.
Стоит отметить, что Мудрик подписан на Грачеву в Инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.
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