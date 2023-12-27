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"Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью

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"Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью

фото из соцсетей

Новина українською

Жена вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина Марина высказалась относительно общения украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика с россиянкой Виолеттой Грачевой.

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– Ты знаешь о скандале вокруг имени Михаила Мудрика, о его возможной девушке, что она, якобы, из России?

– Я слышала, да.

– Что-нибудь знаешь об этом? Это правда, как ты думаешь?

– Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я считаю, что это жизнь человека. Если он его выбрал – это его путь. И копаться в этом грязном белье я точно не буду. Если ему нормально, если он так хочет – то пожалуйста. Но что-то говорить, придумывать я даже не хочу, – сказала Трубина.

Стоит отметить, что Мудрик подписан на Грачеву в Инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.

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Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Алина Ерофеева
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