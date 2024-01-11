Два украинских футболиста сыграли друг против друга в матче Кубка Португалии
Не только Трубин вышел в четвертьфинал турнира
Фото: FCVizela
В матче 1/8 финала Кубка Португалии "Визела" принимала на своем поле "Ароку". В этом поединке приняли участие сразу два украинских футболиста.
Защитник хозяев Орест Лебеденко вышел на второй тайм игры, а оборонец гостей Богдан Милованов провел на поле все 90 минут. Матч завершился победой "Визела", а судьбу поединка решил автогол, забитый на 74-й минуте.
Напомним, "Бенфика" с Анатолием Трубиным обыграла "Брагу" - голкипер сборной Украины пропустил дважды (3:2).
11 января пройдут еще две игры 1/8 финала Кубка: "Санта Клара" примет "Насьонал", а "Пенафиел" отправится в гости к "Витории Гимарайнш".
???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????! ????— fcvizela (@FCVizelaOficial) January 10, 2024
Obrigado a todos pelo vosso apoio! ????#FCVizela #HonrarARainha #TaçaPortugal #FCVFCA pic.twitter.com/VOvvspXx8Q
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