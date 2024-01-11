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Два украинских футболиста сыграли друг против друга в матче Кубка Португалии

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Не только Трубин вышел в четвертьфинал турнира

Два украинских футболиста сыграли друг против друга в матче Кубка Португалии

Фото: FCVizela

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В матче 1/8 финала Кубка Португалии "Визела" принимала на своем поле "Ароку". В этом поединке приняли участие сразу два украинских футболиста.

Защитник хозяев Орест Лебеденко вышел на второй тайм игры, а оборонец гостей Богдан Милованов провел на поле все 90 минут. Матч завершился победой "Визела", а судьбу поединка решил автогол, забитый на 74-й минуте.

Напомним, "Бенфика" с Анатолием Трубиным обыграла "Брагу" - голкипер сборной Украины пропустил дважды (3:2).

11 января пройдут еще две игры 1/8 финала Кубка: "Санта Клара" примет "Насьонал", а "Пенафиел" отправится в гости к "Витории Гимарайнш".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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