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Трубин дважды пропустил, но Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка – известна оценка украинца

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Анатолия несколько раз таки огорчили

Трубин дважды пропустил, но Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка – известна оценка украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" одолела "Брагу" в рамках 1/8 финала Кубка Португалии – 3:2. Еще до перерыва "орлам" пришлось оформлять камбэк, а во второй половине встречи снова выходить вперед после пропущенного.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин традиционно вышел в старте "орлов". Он пропустил на 8-й минуте после досадного рикошета от Жоау Мариу, а также ничего не смог поделать с классным плотным выстрелом Салазара уже во втором тайме – Анатолий не видел момента удара. Обвинить Трубина в пропущенных голах объективно сложно.

Вратарь отыграл весь матч, совершил 5 сейвов, перехватил 1 навес, совершил 32 касания мяча. Точность его пасов составила 70% (16/23). SofaScore поставил украинцу оценку 7.1 – это неплохие цифры на фоне его партнеров. Балл выше есть только у трех игроков "Бенфики".

Трубин дважды пропустил, но Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка – известна оценка украинца - изображение 1
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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