Трубин: Голкипер, который хорошо играет ногами – это еще один полевой игрок команды
Украинский кипер успешно адаптировался в Бенфике
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Украинский голкипер "
- Ваш сезон сложился позитивно, как вам удалось так быстро наладить такие хорошие связи с товарищами по команде?
- Потому что у нас группа единомышленников, мои товарищи по команде фантастические. С ними было легко общаться, и, конечно, по ходу игр мы чувствовали себя еще увереннее, я в них, а они во мне как вратаре. Это футбол, шаг за шагом мы обретаем лучшую связь, но это было бы невозможно без хорошей атмосферы в раздевалке.
- Считаете ли вы, что ваша способность играть ногами изменила стиль игры "Бенфики"?
- "Бенфика" всегда играла с мячом, в атакующий футбол. Голкипер, который хорошо играет ногами, это одна из частей игры. Голкипер, который хорошо играет ногами – это просто еще один полевой игрок команды. И игра ногами сейчас важна для любого вратаря.
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