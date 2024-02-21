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Трубин: Голкипер, который хорошо играет ногами – это еще один полевой игрок команды

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Украинский кипер успешно адаптировался в Бенфике

Трубин: Голкипер, который хорошо играет ногами – это еще один полевой игрок команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о том, как ему удалось быстро адаптироваться в португальской команде.

- Ваш сезон сложился позитивно, как вам удалось так быстро наладить такие хорошие связи с товарищами по команде?

- Потому что у нас группа единомышленников, мои товарищи по команде фантастические. С ними было легко общаться, и, конечно, по ходу игр мы чувствовали себя еще увереннее, я в них, а они во мне как вратаре. Это футбол, шаг за шагом мы обретаем лучшую связь, но это было бы невозможно без хорошей атмосферы в раздевалке.

- Считаете ли вы, что ваша способность играть ногами изменила стиль игры "Бенфики"?

- "Бенфика" всегда играла с мячом, в атакующий футбол. Голкипер, который хорошо играет ногами, это одна из частей игры. Голкипер, который хорошо играет ногами – это просто еще один полевой игрок команды. И игра ногами сейчас важна для любого вратаря.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Михаил Черныш
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