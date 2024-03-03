Анатолий Трубин - в старте на матч тура с Порту

Анатолий Трубин снова выйдет в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 24-го тура португальской Примеры сыграет в О Класико против "Порту".

Анатолий проводит свой 35-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 13 сухих матчей, в целом пропустил 29 голов.