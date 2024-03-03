Анатолий Трубин - в старте на матч тура с Порту
Бенфике нельзя терять очки
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин снова выйдет в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 24-го тура португальской Примеры сыграет в О Класико против "Порту".
Анатолий проводит свой 35-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 13 сухих матчей, в целом пропустил 29 голов.
Матч начнется в 22:30. Следите за событиями в нашей
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#FCPSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/oJSqGuD2rL— SL Benfica (@SLBenfica) March 3, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса
- Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн