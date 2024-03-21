Реал подготовил новый контракт для Лунина - Романо

"Реал" намерен продолжить сотрудничество с украинском голкипером клуба Андреем Луниным, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, мадридцы уже подготовили новый контракт для украинца. Текущее соглашение 25-летнего кипера истекает в июне 2025 года. "Реал" хочет, что Лунин остался.

Это будет зависеть от решения Андрея, но клуб и главный тренер ему доверяют, пока ждут возвращения Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин отыграл 23 матча за "королевский" клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.