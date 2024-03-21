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Реал подготовил новый контракт для Лунина - Романо

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Мадридцы хотят, чтобы украинский игрок остался

Реал подготовил новый контракт для Лунина - Романо

Фото: Getty Images

Новина українською

"Реал" намерен продолжить сотрудничество с украинском голкипером клуба Андреем Луниным, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, мадридцы уже подготовили новый контракт для украинца. Текущее соглашение 25-летнего кипера истекает в июне 2025 года. "Реал" хочет, что Лунин остался.

Это будет зависеть от решения Андрея, но клуб и главный тренер ему доверяют, пока ждут возвращения Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин отыграл 23 матча за "королевский" клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
21.03.2024 в 12:46
10 матчей на ноль это прекрасный результат. Такой вратарь нужен Реалу!
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1
0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
21.03.2024 в 12:46
10 матчей на ноль это прекрасный результат. Такой вратарь нужен Реалу!
Ответить
1
0

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