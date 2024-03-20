"Это голкипер будущего для Реала", - Гути расхвалил Лунина

Экс-хавбек " Реала " Гути высказался об украинском голкипере Андрее Лунине.

"Я бы продлил контракт с Луниным и заплатил бы ему деньги, которых он заслуживает. Сейчас я вижу, что Лунин – это голкипер будущего для "Реала". Он проводит отличный сезон, надеюсь, что с его здоровьем будет все в порядке", – рассказал Гути.

Напомним, что Лунин провел в этом сезоне за "королевский клуб" 23 матча, в которых пропустил 19 голов и в 10 поединках отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.