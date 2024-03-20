"Это голкипер будущего для Реала", - Гути расхвалил Лунина
Украинец будет играть до конца сезона
Фото: twitter.com/UEFAcom_de
Экс-хавбек "
"Я бы продлил контракт с Луниным и заплатил бы ему деньги, которых он заслуживает.
Сейчас я вижу, что Лунин – это голкипер будущего для "Реала". Он проводит отличный сезон, надеюсь, что с его здоровьем будет все в порядке", – рассказал Гути.
Напомним, что Лунин провел в этом сезоне за "королевский клуб" 23 матча, в которых пропустил 19 голов и в 10 поединках отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- "Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн