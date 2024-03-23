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Владельцы МЮ ищут вратаря. В зону интересов попал Лунин

Наши за границей

Не доверяют Андре Онана

Владельцы МЮ ищут вратаря. В зону интересов попал Лунин

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Андрей Лунин попал в зону интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Ok Diario.

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По информации источника, "красные дьяволы" заинтересовались украинцем Андреем Луниным после его успешного выступления в чемпионате Испании. Источник добавляет, что у боссов "МЮ" снизился лимит доверия к Андре Онана, и они ищут замену камерунскому голкиперу.

Напомним, в этом сезоне Лунин сыграл в 23 матчах, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота "на замке".

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Манчестер Юнайтед Андрей Лунин
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Источник:
Ok Diario
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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