Владельцы МЮ ищут вратаря. В зону интересов попал Лунин

Андрей Лунин попал в зону интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Ok Diario.

По информации источника, "красные дьяволы" заинтересовались украинцем Андреем Луниным после его успешного выступления в чемпионате Испании. Источник добавляет, что у боссов "МЮ" снизился лимит доверия к Андре Онана, и они ищут замену камерунскому голкиперу.

Напомним, в этом сезоне Лунин сыграл в 23 матчах, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота "на замке".