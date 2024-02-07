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Кепа уйдет, Лунин - под вопросом. Реал вернулся к варианту с подписанием Де Хеа

Испания
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Вратари - самая обсуждаемая позиция в Реале

Кепа уйдет, Лунин - под вопросом. Реал вернулся к варианту с подписанием Де Хеа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" озаботился поисками дублера Тибо Куртуа на следующий сезон.

Как сообщает Realmadridexclusivo, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага летом точно вернется в Лондон, а ситуация с новым контрактом Андрея Лунина остается подвешенной.

Поэтому в "Реале" уже начали раздумывать над кипером, который составит конкуренцию в следующем сезоне.

Сообщается, что "сливочные" заинтересованы в услугах бывшего голкипера сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, который до сих пор находится без клуба после ухода из Манчестера.

"Сливочные" уже контактировали с Де Хеа прошлым летом, но тогда "Реал" остановил свой выбор на Кепе.

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Давид де Хеа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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