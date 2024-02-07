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Кепа уйдет, Лунин - под вопросом. Реал вернулся к варианту с подписанием Де Хеа
Вратари - самая обсуждаемая позиция в Реале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "
Как сообщает Realmadridexclusivo, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага летом точно вернется в Лондон, а ситуация с новым контрактом Андрея Лунина остается подвешенной.
Поэтому в "Реале" уже начали раздумывать над кипером, который составит конкуренцию в следующем сезоне.
Сообщается, что "сливочные" заинтересованы в услугах бывшего голкипера сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, который до сих пор находится без клуба после ухода из Манчестера.
"Сливочные" уже контактировали с Де Хеа прошлым летом, но тогда "Реал" остановил свой выбор на Кепе.
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