Джентльмены пожали руки. ПСВ — Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов "ПСВ" принимал "Арсенал".

Обе команды уже выполнили свои задачи – "канониры" забронировали первое место в группе, а голландцы - второе.

Тем не менее, поединок получился свободным и весёлым, завершившись вничью 1:1. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"ПСВ" — "Арсенал" 1:1

Голы: Вертессен (50) — Нкетиа (42)