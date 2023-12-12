Джентльмены пожали руки. ПСВ — Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
twitter.com/Arsenal
В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов "ПСВ" принимал "Арсенал".
Обе команды уже выполнили свои задачи – "канониры" забронировали первое место в группе, а голландцы - второе.
Тем не менее, поединок получился свободным и весёлым, завершившись вничью 1:1. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Вертессен (50) — Нкетиа (42)
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