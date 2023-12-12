ЛЧ. ПСВ – Арсенал 1:1. Спокойно пожали руки в ожидании жеребьевки

Поединок, от которого мы ожидали меньше тактики и собранности и хотели получить дозу веселья и отказ от осторожности. Забегая вперед, нечто подобное команды Микеля Артеты и Петера Боша нам сегодня показали лишь частично. Ни у кого из них не было никакой турнирной мотивации, поэтому ротация и раскованный футбол были обязательными условиями на стадионе в Эйндховене.

Активнее сегодня начали именно хозяева поля, "канониры" не были готовы к подобным скоростям. Они недавно отбегали очень тяжелый матч против "Астон Виллы", поэтому соответствовать той энергии, которая была у "ПСВ", они не смогли. Нидерландцы должны были открывать счет уже на 5 минуте, когда после прострела как следует пробить по воротам не смог Рикардо Пепи, а добивание по полупустым воротам героически заблокировал Уильям Салиба.

Впоследствии Йоан Бакайоко начал показывать свои лучшие качества в дриблинге и несколько раз угрожал воротам Рамсдейла. Хотя бы частично поднять голову "канонирам" удалось ближе к 30-й минуте, когда они создали первый опасный момент у чужих ворот: это Мохамед Эльнени пробивал из-за пределов штрафной, но попал в штангу.

Именно тот момент стал таким триггером для дальнейшего давления со стороны команды Артеты, уже через 10 минут они забили гол, который выглядел не то, чтобы по игре, но мастерски. Еще с центра поля команда разыграла красивую комбинацию, авторами которой стали Седрик Соареш и Рис Нелсон. В итоге мяч дошел до Эдди Нкетиа, а тот пробил из-под защитника точно под дальнюю штангу, именно от нее круглый и залетел в ворота. 0:1.

Однако опускать голову ребята Боша не планировали, еще до конца тайма они создали несколько моментов, но сравнять смогли лишь в дебюте второй половины встречи. Великолепный пас из центра поля от Тильмана на Пепи, тот нашел набегающего Вертессена и вингер "ПСВ" забил точно от той же стойки, от которой несколькими минутами ранее забивал Нкетиа. 1:1.

Даже после этого хозяева не хотели останавливаться, чувствовалось их желание давить, забрать все три очка и отомстить за то поражение в Лондоне. Но и Артета выпустил Мартина Эдегора и Деклана Райса, явно намекая на готовность держать удар и желание вырвать победу. На 82-й минуте Якуб Кивиор забил второй гол в ворота Бенитеса, однако в том моменте арбитры зафиксировали офсайд у Габриэла: бразилец хоть и не пробивал и не касался мяча, но его позицию расценили как активную, ВАР подтвердил правильность этого решения.

На последние минуты на поле вышли же Габи Жезус и Эмиль Смит-Роу, что означало, что Александра Зинченко в этой игре мы уже не увидим. На последних секундах Леандро Троссар должен был вырывать победу для своей команды, впрочем, с его ударом справился Бенитес. Поэтому спокойная ничья между командами, которые вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. Вряд ли кто-то остался обиженным. Артета и Бош ждут жеребьевки, чтобы узнать своих соперников в 1/8.

Лига Чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Стадион: "Филипс" (Эйндховен)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

"ПСВ" — "Арсенал" 1:1

Голы: Вертессен (50) — Нкетиа (42)

"ПСВ": Бенитес — Тезе, Рамалью, Обиспо, Жуниор — Тильман (Тиль, 83), ван Аанхолт, Сайбари (Дест, 74) — Бакайоко (Бабади, 74), Пепи, Вертессен (Оппегор, 90+1)

"Арсенал": Рамсдейл — Седрик (Райс, 62), Салиба (Уайт, 62), Габриэл, Кивиор — Эльнени (Эдегор, 61), Жоржиньо, Троссар — Гаверц (Жезус, 89), Нкетиа, Нелсон (Смит-Роу, 89)

Предупреждения: нет.