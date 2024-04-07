Monte не смогли выехать на IEM Chengdu в Китае

Украинская киберспортивная команда по дисциплине CS2 Monte не примет участие в IEM Chengdu. Ивент начнется уже завтра и пройдет до 14-го апреля.

Monte не сумели пересечь границу Украины и отправиться в Китай, где и состоится турнир.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире. Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", - говорится в официальном сообщении клуба.

Место украинского коллектива на IEM Chengdu займет китайская команда Steel Helmet.