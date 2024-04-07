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Monte не смогли выехать на IEM Chengdu в Китае
Не удалось пересечь границу Украины
Twitter ESL Counter-Strike
Украинская киберспортивная команда по дисциплине CS2 Monte не примет участие в IEM Chengdu. Ивент начнется уже завтра и пройдет до 14-го апреля.
Monte не сумели пересечь границу Украины и отправиться в Китай, где и состоится турнир.
"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире.
Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", - говорится в официальном сообщении клуба.
Место украинского коллектива на IEM Chengdu займет китайская команда Steel Helmet.
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