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Monte не смогли выехать на IEM Chengdu в Китае

Counter-Strike

Не удалось пересечь границу Украины

Monte не смогли выехать на IEM Chengdu в Китае

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

Украинская киберспортивная команда по дисциплине CS2 Monte не примет участие в IEM Chengdu. Ивент начнется уже завтра и пройдет до 14-го апреля.

Monte не сумели пересечь границу Украины и отправиться в Китай, где и состоится турнир.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире.

Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", - говорится в официальном сообщении клуба.

Место украинского коллектива на IEM Chengdu займет китайская команда Steel Helmet.

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Источник:
MONTE GANG
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