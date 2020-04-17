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Konami перенесла релиз дополнения Euro 2020 для eFootball PES 2020
Новая дата пока неизвестна
Konami перенесла релиз бесплатного дополнения Euro 2020 для eFootball PES 2020 из-за введения режима чрезвычайной ситуации в Японии.
Выход Euro-2020 был запланирован на 30 апреля, новая дата неизвестна.
В DLC войдут 55 национальных сборных, стадионы "Уэмбли" и многие другие. В июне в игру собирались добавить официальный мяч Евро-2020.
Также Konami сообщила, что киберспортивный чемпионат Европы по футболу пройдет в eFootball PES 2020 в онлайне. Заключительный этап турнира состоится 23-24 мая, планировалось, что его проведут в Лондоне.