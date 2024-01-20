КАН-2023. Ничья Туниса и Мали перед заключительными матчами группы

Матч Тунис - Мали завершился вничью. Обе команды нанесли лишь по одному удару в створ ворот, поэтому, как видим, использовали свои 100-процентные шансы по полной. Взятие ворот болельщики увидели в первом тайме. Во второй половине встречи игроки Мали пытались вырвать победу, но если не попадаешь в ворота - забить нереально.

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Мали сейчас возглавляет группу Е, имея в активе 4 очка. Второй является Намибия (3), далее идет Тунис (1), а замыкает квартет Южная Африка (0). Намибия и Южная Африка свой очный поединок еще не сыграли.

Кубок африканских наций. 2-й раунд. Група Е

Тунис - Мали 1:1

Голы: Рафия 20 - Синайоко 10