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КАН-2023. Кабо-Верде второй раз в своей истории сыграет в четвертьфинале
Единственный гол в игре с Мавританией был забит с пенальти
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Сенсационная сборная Кабо-Верде продолжает борьбу за высшие награды на Кубке африканских наций-2023. “Голубые акулы” в матче 1/8 справились с командой Мавританией.
Команда Кабо-Верде имела преимущество в матче, и имела больше ударов и моментов. Однако победить помогла ошибка соперника. Защитник Мавритании Эль-Вели выполнил неудачный пас на кипера, Бубакар Ньяссе Мендеша, и сам форвард Кабо-Верде и реализовал одиннадцатиметровый.
В четвертьфинале Кабо-Верде сыграет с победителем пары Марокко – ЮАР.
Кубок африканских наций-2023, 1/8 финала
Кабо-Верде – Мавритания 1:0
Гол: Мендеш 88 (пен.)
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