КАН-2023. Кабо-Верде второй раз в своей истории сыграет в четвертьфинале 

Сенсационная сборная Кабо-Верде продолжает борьбу за высшие награды на Кубке африканских наций-2023. “Голубые акулы” в матче 1/8 справились с командой Мавританией.

Команда Кабо-Верде имела преимущество в матче, и имела больше ударов и моментов. Однако победить помогла ошибка соперника. Защитник Мавритании Эль-Вели выполнил неудачный пас на кипера, Бубакар Ньяссе Мендеша, и сам форвард Кабо-Верде и реализовал одиннадцатиметровый.

В четвертьфинале Кабо-Верде сыграет с победителем пары Марокко – ЮАР.

Кубок африканских наций-2023, 1/8 финала

Кабо-Верде – Мавритания 1:0

Гол: Мендеш 88 (пен.)