  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. КАН-2023. Кабо-Верде второй раз в своей истории сыграет в четвертьфинале 
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КАН-2023. Кабо-Верде второй раз в своей истории сыграет в четвертьфинале 

Кубок Африки
Обновлено

Единственный гол в игре с Мавританией был забит с пенальти

КАН-2023. Кабо-Верде второй раз в своей истории сыграет в четвертьфинале 

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Новина українською

Сенсационная сборная Кабо-Верде продолжает борьбу за высшие награды на Кубке африканских наций-2023. “Голубые акулы” в матче 1/8 справились с командой Мавританией.

Команда Кабо-Верде имела преимущество в матче, и имела больше ударов и моментов. Однако победить помогла ошибка соперника. Защитник Мавритании Эль-Вели выполнил неудачный пас на кипера, Бубакар Ньяссе Мендеша, и сам форвард Кабо-Верде и реализовал одиннадцатиметровый.

В четвертьфинале Кабо-Верде сыграет с победителем пары Марокко – ЮАР.

Кубок африканских наций-2023, 1/8 финала

Кабо-Верде – Мавритания 1:0

Гол: Мендеш 88 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Наставник Марокко добился отмены дисквалификации на Кубке Африки
yellow-arrow
Мадридское дерби для Лунина, Зинченко и Мудрик - против Ливерпуля. Расписание футбола на 29-е января - 4-е февраля
yellow-arrow
КАН-2023. Египет - ДР Конго 1:1 (пен 7:8). Без Салаха тяжело
Кубок африканских наций Кабо-Верде Кубок Африки Мавритания
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости