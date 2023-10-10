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Эден Азар объявил о завершении карьеры

Бельгия
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(1 голосов)

Теперь уже официально

Эден Азар объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Эден Азар завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом 32-летний бельгиец сообщил в своем Instagram.

Летом Азар разорвал контракт со "сливочными". За 4 сезона в команде футболист забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах, а также он выиграл 8 титулов: 1 Кубок Европы, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Копа дель Рей и 2 Суперкубка Испании.

Кроме мадридского клуба, Эден играл за "Лилль" и "Челси". На его счету также 33 гола в 126 матчах за сборную Бельгии.

Ранее была информация, что Азару поступали предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. "Интер Майами" сделал ему "лучшее предложение", но перспектива играть рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой ему не понравилась и Азар отказал.

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В статье: Эден Азар
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Комментарии (9)
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trafalgar (Запорожье)
10.10.2023 в 14:45
все таки как же бесславно он закончил,чувак показал себя на 50 процентов карьеры
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Arthas (Севастополь)
10.10.2023 в 14:20
Легенда Челсі. Він там божив.А Реал, "то таке"
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Бapceлиниyc
10.10.2023 в 13:17
Спасибо Азарушка за то, шо ты практически не играл в Реале, а только доил его. А теперь на заслуженный отдых, всё правильно.
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0
0
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Camрeón
10.10.2023 в 13:30
це навіть краще ніж бувший ваш гном, який доїв і грав, та навіть керівником хотів бути, а тепер залишив барсу у розбитого корита, хоча міг би врятувати
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0
-1
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Бapceлиниyc
10.10.2023 в 14:47
гном приносил Барсе несметные богатства, а потом гнома кинули... ну и гном кинул их...
0
0
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Бapceлиниyc
10.10.2023 в 13:14
Титулов выиграл больше, чем забил голов. Это надо уметь.
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0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
10.10.2023 в 13:23
Я думав це якийсь прикол і гіперболізація. А воно і справді майже так. Трансфермаркт показує 7 голів. І титулів також 7.
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0
0
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Бapceлиниyc
10.10.2023 в 13:25
Ну тут пишут 8 титулов... хез
0
0
Romanik2806 (Киев)
10.10.2023 в 12:29
Нормально устроївся, аля Вася Кобін) Посидів 6 років на лавці в Реалі. Гроші відклав і можна на пенсію. Але Вася хоть в Минаї трохи побігав)
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