Эден Азар объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Реала" Эден Азар завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом 32-летний бельгиец сообщил в своем Instagram.

Летом Азар разорвал контракт со "сливочными". За 4 сезона в команде футболист забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах, а также он выиграл 8 титулов: 1 Кубок Европы, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Копа дель Рей и 2 Суперкубка Испании.

Кроме мадридского клуба, Эден играл за "Лилль" и "Челси". На его счету также 33 гола в 126 матчах за сборную Бельгии.

Ранее была информация, что Азару поступали предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. "Интер Майами" сделал ему "лучшее предложение", но перспектива играть рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой ему не понравилась и Азар отказал.