  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан Атлетико: Нужно снять шляпу перед Лейпцигом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Атлетико: Нужно снять шляпу перед Лейпцигом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коке признал силу соперника

Капитан Атлетико: Нужно снять шляпу перед Лейпцигом
Новина українською

Лидер мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал поражение своей команды от "Лейпцига" в четвертьфинале Лиги Чемпионов со счетом 1:2.

Когда проигрываешь, одновременно чувствуешь и боль, и печаль. В трех матчах мы могли выиграть Лигу чемпионов, но этого не произошло. Когда соперники лучше, а вы пытаетесь, но ничего не выходит, то нужно просто снять шляпу перед ними. Мы не смогли выдержать их интенсивность. Когда был наш лучший момент при 1:1, они снова забили. Они играли намного лучше на протяжении всего матча, лучше владели мячом. Они были быстрее и интенсивнее.

Добавим, что в полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. Поединок состоится 18 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Коке РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...