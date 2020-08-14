Капитан Атлетико: Нужно снять шляпу перед Лейпцигом

Лидер мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал поражение своей команды от "Лейпцига" в четвертьфинале Лиги Чемпионов со счетом 1:2.

Когда проигрываешь, одновременно чувствуешь и боль, и печаль. В трех матчах мы могли выиграть Лигу чемпионов, но этого не произошло. Когда соперники лучше, а вы пытаетесь, но ничего не выходит, то нужно просто снять шляпу перед ними. Мы не смогли выдержать их интенсивность. Когда был наш лучший момент при 1:1, они снова забили. Они играли намного лучше на протяжении всего матча, лучше владели мячом. Они были быстрее и интенсивнее.