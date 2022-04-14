Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По два от Англии и Испании. Определились участники полуфинала ЛЧ
Согласитесь, не без сенсаций
фото - Олександр Приходько
Состоялись последние матчи стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов. Мы знаем имена всех четырех полуфиналистов, а также конкретные пары данного этапа соревнований.
Итак, за трофей ведут борьбу:
- "Манчестер Сити" - "Реал"
- "Ливерпуль" - "Вильярреал"
Поединки данного пройдут этапа 26/27 апреля, а также 3/4 мая. Победители своих пар сыграют в главном матче в Париже, который пройдет 28-го мая.
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Комментарии (4)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
14.04.2022 в 00:19
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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Spokoyno (Київ)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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