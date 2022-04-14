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По два от Англии и Испании. Определились участники полуфинала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Согласитесь, не без сенсаций

По два от Англии и Испании. Определились участники полуфинала ЛЧ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись последние матчи стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов. Мы знаем имена всех четырех полуфиналистов, а также конкретные пары данного этапа соревнований.

Итак, за трофей ведут борьбу:

  • "Манчестер Сити" - "Реал"
  • "Ливерпуль" - "Вильярреал"

Поединки данного пройдут этапа 26/27 апреля, а также 3/4 мая. Победители своих пар сыграют в главном матче в Париже, который пройдет 28-го мая.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Вильярреал
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Комментарии (4)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
14.04.2022 в 00:19
Увидеть Париж и умереть
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2022 в 00:06
По ходу найімовірніше нас чекає англійський фінал!
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
14.04.2022 в 00:32
Так представники АПЛ виглядають більш майстровито, утім між ними ще ЗАПЕКЛА битва за золото... Ну і що видумає Пеп... Чи зможе він свою команду налаштувати на СІЧ? У Ліверпуля дійсно повинно виникнути менше проблем... Свій "подвиг" Вільяреал вже створив.
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2022 в 00:37
У Пепа з Реалом свої розрахунки є, лишній раз налаштовувати не треба...)))Цього разу в МС не менше шансів взяти ЛЧ врешті решт, ніж минулого.Лиш би не намудрив черговий раз тренер!Ліверпуль-Баварія було б цікавіше в 1/2...
+2
0

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