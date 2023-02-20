Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА

УЕФА официально утвердил дату, место и время начала матча между итальянским "Миланом" U-19 и львовским "Рухом" U-19 в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Встреча состоится 28 февраля в Милане стадионе Спортивного центра "Висмара". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по Киеву. Матчи данной стадии турнира будут состоять из одной игры.

Напомним, что в случае победы над "Миланом" желто-черные встретятся с победителем противостояния "Атлетико Мадрид" U-19 - бельгийский "Генк" U-19.