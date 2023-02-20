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Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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Встреча пройдет в рамках 1/8 финала турнира

Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Рух

Новина українською

УЕФА официально утвердил дату, место и время начала матча между итальянским "Миланом" U-19 и львовским "Рухом" U-19 в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Встреча состоится 28 февраля в Милане стадионе Спортивного центра "Висмара". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по Киеву. Матчи данной стадии турнира будут состоять из одной игры.

Напомним, что в случае победы над "Миланом" желто-черные встретятся с победителем противостояния "Атлетико Мадрид" U-19 - бельгийский "Генк" U-19.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Милан Рух U19 (Львов)
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Источник:
uefa

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