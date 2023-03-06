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Милан заявил голкипера Меньяна на Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Усиление вратарской позиции накануне важного сражения с "Тоттенхэмом"

Милан заявил голкипера Меньяна на Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер Майк Меньян сможет помочь "Милану" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

27-летний французский вратарь был частью команды в начале текущего сезона, однако был отзаявлен из-за травмы голени, оставившей его без большого футбола на пять месяцев. Свой первый поединок после паузы Меньян провел в конце февраля против "Аталанты" (2:0), а затем второй раз подряд вышел в старте на игру с "Фиорентиной" (1:2).

УЕФА подтвердил итальянскому изданию Calciomercato.com, что Меньян был зарегистрирован "Миланом", что позволяет ему сыграть с "Тоттенхэмом". Меньян занял в заявке место другого голкипера, Тетерушану. Кроме Меньяна среди голкиперов "россонери" могут рассчитывать в ЛЧ на Антонио Миранте и троих молодых вратарей, заявленных по списку В.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Милан" состоится 8 марта. В первой встрече итальянский клуб выиграл на своем поле 1:0.

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В статье: Милан Майк Меньян
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